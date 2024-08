Pakistanın Baş naziri: Həlak olanların ailələrinə hər cür yardım göstərməyi tapşırmışam

İranın Yəzd əyaləti yaxınlığında pakistanlı zəvvarları daşıyan avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində yaşanan insan tələfatı ilə əlaqədar Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

"İranın Yəzd əyaləti yaxınlığında pakistanlı zəvvarları daşıyan avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində yaşanan insan tələfatı bizi dərindən kədərləndi. Bütün fikrim həlak olan şəxslərin ailələri ilədir. Yaralıların tez bir zamanda sağalmasını diləyirəm. Tehrandakı missiyamıza zərərçəkən ailələrə hər cür yardım göstərməyi tapşırmışam",- Baş nazir vurğulayıb.

Qeyd edək ki, İranın Yəzd əyalətində pakistanlı zəvvarları daşıyan avtobus avqustun 20-də axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Avtobus Pakistandan İraqa gedirmiş. Hadisə nəticəsində 35 nəfər ölüb, daha 15 nəfər yaralanıb. Qəzaya səbəb kimi əyləc sisteminin texniki nasazlığı göstərilib.

Deeply saddened by the loss of lives at a bus accident of Pakistani Zaireen near Yazd in Iran. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest. I have directed our Mission in Tehran to extend all possible assistance to the affected families.