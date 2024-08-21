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Шехбаз Шариф: Представительству Пакистана в Тегеране поручено оказать помощь пострадавшим в ДТП

Шехбаз Шариф: Представительству Пакистана в Тегеране поручено оказать помощь пострадавшим в ДТП Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников, в иранском городе Йезд.
Другие страны
21 августа 2024 г. 11:16
Шехбаз Шариф: Представительству Пакистана в Тегеране поручено оказать помощь пострадавшим в ДТП

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников, в иранском городе Йезд.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Глубоко опечален гибелью людей в результате аварии автобуса с пакистанскими паломниками недалеко от Йезда в Иране. Мои мысли с семьями погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Я поручил нашему представительству в Тегеране оказать всю возможную помощь пострадавшим семьям", - говорится в публикации.

Отметим, что инцидент произошел 20 августа вечером. Автобус направлялся из Пакистана в Ирак. На данный момент число жертв ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников, возросло до 35, еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Версия на английском языке Shehbaz Sharif expresses condolences over bus accident of Pakistani pilgrims in Iran
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri: Həlak olanların ailələrinə hər cür yardım göstərməyi tapşırmışam

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