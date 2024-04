Quterreş: Yaxın Şərqdə genişmiqyaslı münaqişə təhlükəsi mövcuddur

Yaxın Şərqdə genişmiqyaslı münaqişə təhlükəsi mövcuddur.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş "X"də yazıb.

"Yaxın Şərq bıçağın üstündədir. Son günlər sözdə və əməldə təhlükəli eskalasiya müşahidə olunur. Bir səhv hesablama hamı üçün dağıdıcı olacaq genişmiqyaslı regional münaqişəyə səbəb ola bilər", - A.Quterreş qeyd edib.

The Middle East is on a knife-edge.



Recent days have seen a dangerous escalation – in words & deeds.



One miscalculation could lead to a full-scale regional conflict that would be devastating for everyone.



This moment of maximum peril must be a time for maximum restraint.