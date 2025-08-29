Putin Təhlükəsizlik Şurasında MDB ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib
- 29 avqust, 2025
- 16:57
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə MDB ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
"Bu gün sizinlə siyasətimizin ən vacib istiqamətlərindən biri, yəni MDB məkanında işimiz haqqında danışacağıq. Bəzi MDB ölkələri ilə işimiz, bu istiqamətdə bizim üçün prioritet və vacib olan məsələlər, həmçinin bu bizim üçün ən vacib istiqamətdə atmalı olduğumuz növbəti addımlar və hədəflər barədə müzakirələr aparacağıq", - V.Putin bildirib.
