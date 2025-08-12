Haqqımızda

Pentaqon rəhbəri Meksika kartellərinə qarşı güc tətbiqinin mümkünlüyünü istisna etməyib

Pentaqon rəhbəri Meksika kartellərinə qarşı güc tətbiqinin mümkünlüyünü istisna etməyib ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə çərçivəsində Meksikada narkotik kartellərinə qarşı hava hücumları, pilotsuz uçuş aparatları və ya digər güclü tədbirlərin mümkünlüyünü istisna etmədiyini bildirib.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 06:55
Pentaqon rəhbəri Meksika kartellərinə qarşı güc tətbiqinin mümkünlüyünü istisna etməyib

ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə çərçivəsində Meksikada narkotik kartellərinə qarşı hava hücumları, pilotsuz uçuş aparatları və ya digər güclü tədbirlərin mümkünlüyünü istisna etmədiyini bildirib.

“Report”un xəbərinə görə, bunu o, “Fox News” telekanalına müsahibəsində deyib.

“Yenə də, mən heç nə açıqlaya bilmərəm. Lakin Amerika qoşunlarının Meksikada olacağı barədə əvvəlcədən daşınmaq istəmirəm. Söhbət ondan getmir”, - Heqset bildirib.

Pentaqon hələlik bu məsələ ilə bağlı hər hansı rəsmi qərar açıqlamayıb.

Rus versiyası Глава Пентагона не исключил возможность применения силы против мексиканских картелей

