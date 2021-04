Boris Conson: Ötən gün Britaniyada vaksinasiyada rekord göstərici qeydə alınıb

Böyük Britaniyada 7 milyondan çox insan koronavirusdan vaksinləmə prosesini başa çatdırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson özünün tvitter dəki səhifəsində bildirib.

"İndi 7 milyondan çox insan tamamilə peyvənd edilib", - o, sosial şəbəkədəki hesabında yazıb.

Boris Conson qeyd edib ki, şənbə günü 475 min nəfərdən çox insana vaksinin ikinci dozası vurulub. Bu, Böyük Britaniya üçün rekord göstəricidir.

Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın əhalisi təxminən 66 milyon nəfərdir. Ölkə hakimiyyəti COVID-19-dan vaksinləmə üzrə kampaniyanın davam etməsi müddətində bu xəstəliyə qarşı mübarizə üçün tətbiq edilmiş məhdudiyyətləri tədricən ləğv etmək niyyətindədir.

Yesterday was a record-breaking day with 475,230 people receiving second doses. More than 7 million have now been fully vaccinated.



Thanks to everyone involved in this extraordinary effort which has already saved thousands of lives.