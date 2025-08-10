Odessa sahilində iki minanın partlaması nəticəsində üç nəfər həlak olub

Ukraynanın cənubunda, Odessa vilayətinin sahilində baş vermiş iki partlayış nəticəsində bir qadın və iki kişi həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" Odessa Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiperə istinadla məlumat yayıb.
Bildirilib ki, faciə Belqorod-Dnestrovsk rayonunun Karolino-Buqaz yaşayış məntəqəsində baş verib. Hüquq-mühafizə orqanları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, partlayıcı maddələr üzrə mütəxəssislər hadisə yerinə cəlb olunub.
O. Kiper qeyd edib ki, bir nəfər Karolino-Buqazda, digər kişi və qadın isə Zatoka qəsəbəsində həlak olub. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə, onların hamısı qadağan olunmuş istirahət zonalarında üzərkən partlayıcı maddələrə tuş gəlib.