Odessa sahilində iki minanın partlaması nəticəsində üç nəfər həlak olub

Odessa sahilində iki minanın partlaması nəticəsində üç nəfər həlak olub Ukraynanın cənubunda, Odessa vilayətinin sahilində baş vermiş iki partlayış nəticəsində bir qadın və iki kişi həlak olub.
10 avqust 2025 15:42
Ukraynanın cənubunda, Odessa vilayətinin sahilində baş vermiş iki partlayış nəticəsində bir qadın və iki kişi həlak olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" Odessa Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiperə istinadla məlumat yayıb.

Bildirilib ki, faciə Belqorod-Dnestrovsk rayonunun Karolino-Buqaz yaşayış məntəqəsində baş verib. Hüquq-mühafizə orqanları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, partlayıcı maddələr üzrə mütəxəssislər hadisə yerinə cəlb olunub.

O. Kiper qeyd edib ki, bir nəfər Karolino-Buqazda, digər kişi və qadın isə Zatoka qəsəbəsində həlak olub. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə, onların hamısı qadağan olunmuş istirahət zonalarında üzərkən partlayıcı maddələrə tuş gəlib.

Rus versiyası На пляже в Одесской области Украины три человека погибли при взрыве мин

