NATO Gürcüstan hökumətini islahatları sürətləndirməyə çağırıb

NATO Gürcüstan hökumətini demokratik təsisatları gücləndirmək və Gürcüstan xalqının Avro-Atlantik inteqrasiyaya doğru istəklərini inkişaf etdirmək üçün islahatları sürətləndirməyə çağırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO Baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina "X"də yazıb.

"NATO Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Gürcüstanla uzunmüddətli tərəfdaşlığımıza sadiqdir. Alyans Gürcüstan hökumətini demokratik təsisatları gücləndirmək və Gürcüstan xalqının Avro-Atlantik inteqrasiyaya doğru istəklərini inkişaf etdirmək üçün islahatları sürətləndirməyə çağırır",-o qeyd edib.