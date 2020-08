Mühafizəçi Trampı çıxış elədiyi zaman brifinqdən aparıb

Ağ Evdə mətbuat konfransı keçirən ABŞ prezidenti Donald Tramp mühafizəçilər tərəfindən heç bir izah verilmədən aparılıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə canlı yayın vaxtı baş verib.

Trampın diqqətini mətbuat konfransının əvvəlində təhlükəsizlik işçisi çəkir.

Daha sonra o, prezidentin qulağına nə isə dedikdən sonra ABŞ-ın dövlət başçısı mühafizəçiləri ilə birlikdə konfransın keçirildiyi ərazini tərk ediblər.

Daha sonra jurnalistlərin qarşısına çıxan Tramp bunları deyib: “Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib. Məxfi xidmətə təşəkkür edirəm. Bir nəfər yaralanıb və o, xəstəxanaya aparılıb. Vəziyyəti barədə məlumatsızam”.

BREAKING: Donald Trump has been escorted out of a press briefing by a Secret Service agent after a shooting outside the White House.



