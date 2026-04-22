    Marta Kos: Üzv dövlətlər Monteneqronun Aİ-yə qoşulma müqaviləsinin hazırlanmasına başlamaq qərarı veriblər

    • 22 aprel, 2026
    • 20:46
    Marta Kos: Üzv dövlətlər Monteneqronun Aİ-yə qoşulma müqaviləsinin hazırlanmasına başlamaq qərarı veriblər

    Monteneqronun Avropa İttifaqı (Aİ) daxilindəki yeri artıq formalaşmağa başlayır.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bildirib.

    O qeyd edib ki, bu gün üzv dövlətlər Monteneqronun Aİ-yə qoşulma müqaviləsinin hazırlanmasına başlamaq qərarı qəbul ediblər:

    "Bu, Aİ üzvlüyünə gedən yolda mühüm addımdır, Monteneqronun əldə etdiyi irəliləyişin aydın şəkildə tanınmasıdır və islahatların sürətləndirilməsi üçün təşviqdir. Həmçinin əvvəlki genişlənmələrdən dərs çıxarmaq və gələcək qoşulma müqavilələrinə hüququn aliliyi və əsas dəyərlərdən geri addım atılmasının qarşısını almaq üçün yeni və daha güclü təminatlara imkanı yaranır".

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti