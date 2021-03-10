Venesuela rəhbəri Kolumbiya prezidentini silah oğurluğu planında ittiham etdi

Venesuela prezidenti Nikolas Maduro kolumbiyalı həmkarı İvan Dukeni Venesuela ordusuna aid olan silahı oğurlamaq planında ittiham edib.
“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, müvafiq bəyanatla Karakasda çıxış zamanı çıxış edib.
"İvan Duke Venesuelaya və venesuelalılara nifrət edir. Biz onların (Kolumbiyanın-red) (silah-red) oğurluğu üzrə planları bilirik", - Maduro bildirib.
Venesuela prezidenti əlavə edib ki, Kolumbiya kəşfiyyatı tərəfindən yerli məmurların ələ alınması ilə bağlı 600 cəhd hadisəsi qeydə alınıb.
Ölkə başçısının çıxışı dövlət televiziyası üzrə translyasiya edilib.