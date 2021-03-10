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Venesuela rəhbəri Kolumbiya prezidentini silah oğurluğu planında ittiham etdi

Venesuela rəhbəri Kolumbiya prezidentini silah oğurluğu planında ittiham etdi Venesuela prezidenti Nikolas Maduro kolumbiyalı həmkarı İvan Dukeni Venesuela ordusuna aid olan silahı oğurlamaq planında ittiham edib.
Digər ölkələr
10 Mart , 2021 05:50
Venesuela rəhbəri Kolumbiya prezidentini silah oğurluğu planında ittiham etdi
Nikolas Maduro

Venesuela prezidenti Nikolas Maduro kolumbiyalı həmkarı İvan Dukeni Venesuela ordusuna aid olan silahı oğurlamaq planında ittiham edib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, müvafiq bəyanatla Karakasda çıxış zamanı çıxış edib.

"İvan Duke Venesuelaya və venesuelalılara nifrət edir. Biz onların (Kolumbiyanın-red) (silah-red) oğurluğu üzrə planları bilirik", - Maduro bildirib.

Venesuela prezidenti əlavə edib ki, Kolumbiya kəşfiyyatı tərəfindən yerli məmurların ələ alınması ilə bağlı 600 cəhd hadisəsi qeydə alınıb.

Ölkə başçısının çıxışı dövlət televiziyası üzrə translyasiya edilib.

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Rus versiyası Мадуро обвинил президента Колумбии в ненависти к Венесуэле

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