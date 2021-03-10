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Мадуро обвинил президента Колумбии в ненависти к Венесуэле

Мадуро обвинил президента Колумбии в ненависти к Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в планах украсть вооружение, принадлежащее венесуэльской армии.
Другие страны
10 марта 2021 г. 06:03
Мадуро обвинил президента Колумбии в ненависти к Венесуэле
Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в планах украсть вооружение, принадлежащее венесуэльской армии.

Как передает Report, соответствующее заявление глава латиноамериканского государства сделал 9 марта во время выступления в Каракасе.

"Иван Дуке ненавидит Венесуэлу и венесуэльцев. Нам известно об их (Колумбии) планах по краже (венесуэльского) вооружения", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что было зафиксировано более 600 случаев попытки подкупа местных чиновников со стороны колумбийской разведки.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela rəhbəri Kolumbiya prezidentini silah oğurluğu planında ittiham etdi

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