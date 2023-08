Litva və Polşa Ukraynanın NATO-ya daxil olmasını dəstəkləməkdə davam edəcək

“Litva və Polşa Ukraynanın NATO-ya dəvət edilməsinə dair qətnamələri dəstəkləməyə davam edəcəklər”.

"Report" xəbər verir ki, bunu Litva Prezidenti Gitanas Nauseda Polşa Prezidenti Anjey Duda ilə telefon danışığından sonra “X” sosial şəbəkəsində yazıb.

Bundan əlavə, prezidentlər regiondakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər: “Biz Vilnüs sammitinin qərarlarının həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğuladıq və NATO-nun 2024-cü il sammitinin hədəflərini müzakirə etdik”.