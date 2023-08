Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО

Литва и Польша будут и дальше поддерживать резолюции по приглашению Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал президент Литвы Гитанас Науседа по итогам телефонного разговора с президентом Польши Андреем Дуда.

Кроме того президенты обсудили текущую ситуацию в регионе. "Подчеркнули важность выполнения решений Вильнюсского саммита и обсудили сотрудничество и цели саммита НАТО 2024 года",- написал он.