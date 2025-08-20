Haqqımızda

Litva sərhəddə əlavə qüvvələr yerləşdirəcək

Litva sərhəddə əlavə qüvvələr yerləşdirəcək Litva sərhədçiləri sərhədlərin mühafizəsini gücləndirəcək və əlavə qüvvələr yerləşdirəcək.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 12:29
Litva sərhəddə əlavə qüvvələr yerləşdirəcək

Litva sərhədçiləri sərhədlərin mühafizəsini gücləndirəcək və əlavə qüvvələr yerləşdirəcək, buna səbəb Rusiya və Belarusun sentyabr ayında keçiriləcək "Qərb" birgə hərbi təlimlərinə hazırlaşmasıdır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Litva KİV-ləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin (VSAT) komandanı Rustamas Lyubayevasın sözlərinə istinadən bildirib.

Onun sözlərinə görə, "Qərb" təlimləri yaxınlaşdıqca, Litva Sərhəd Xidməti sərhədlərin təhlükəsizliyini gücləndirməyi, xarici sərhədlərdə əlavə heyət yerləşdirməyi və digər qurumlar, Litva hərbçiləri və polisi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müəyyən tədbirlər görməyi planlaşdırır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Lithuania to strengthen border security ahead of joint Russia-Belarus drills
Rus versiyası Литва усилит охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi