Koşta: Ukraynada sülh və Avropanın təhlükəsizliyi üçün prinsipləri dəqiq müəyyən etmək lazımdır
- 12 noyabr, 2026
- 16:30
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Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynada ədalətli və davamlı sülhün əldə olunması, eləcə də Avropanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün prinsipləri dəqiq şəkildə müəyyənləşdirməlidir.
"Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta Avropa Siyasi Birliyinin doqquzuncu sammitinin açılış plenar sessiyasında bildirib.
A.Koşta vurğulayıb ki, Avropa qitəsinin təhlükəsizliyi Ukraynanın təhlükəsizliyindən, eləcə də ədalətli və davamlı sülhün əldə olunmasından ayrılmazdır.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna hər bir suveren dövlət kimi öz tərəfdaşlarını, müttəfiqlərini və gələcəyini müstəqil şəkildə seçməlidir: "Avropada təsir dairələri dövrü çoxdan geridə qalıb".
Avropa İttifaqı Şurasının sədri qeyd edib ki, Avropa təhlükəsizliyinin müzakirəsi Avropanın özünün iştirakı olmadan qeyri-mümkündür. Bununla belə, ümumi mövqe Avropa dövlətlərinin, Avropa İttifaqının və NATO-nun birgə səyləri ilə formalaşdırılmalıdır.
O, atəşkəsi, Qara dənizdə konkret irəliləyişə nail olunmasını və sülh sazişi üçün şəraitin yaradılmasını Avropanın prioritetləri adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın sülhə hazır olması əsas həll olunmamış məsələ olaraq qalır: "Növbəti həftə Rusiyanın bu müharibəni dayandırmağa hazır olmasının həlledici sınağı olacaq".
Avropa Şurasının sədri həmçinin Fransanın gələcək Avropa təhlükəsizliyinin əsas prinsiplərinə dair bəyannamə qəbul etmək təşəbbüsünü alqışlayıb.