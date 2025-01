ABŞ-də hotelin qarşısında avtomobili partlatmaqda şübhəli bilinən şəxs ordunun çavuşu olub

ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampın Las-Veqasdakı hotelinin qarşısında “Tesla Cybertruck” avtomobilinin partlayışında şübhəli bilinən şəxs ölkə ordusunun məzuniyyətdə olan xüsusi təyinatlı çavuşu olub.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fox News"a ABŞ ordusunun nümayəndəsi bildirib.

"Serjant Metyu Livelsberger Almaniyada 10-cu Xüsusi Əməliyyat Qrupunda xidmət edirdi və aktiv xidmətdə idi. Partlayış zamanı o, məzuniyyətdə olub", - "Fox News"un müxbiri Bill Melaqin “X” sosial şəbəkəsində yazıb.