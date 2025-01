СМИ: Подозреваемый в подрыве автомобиля у отеля был сержантом спецназа армии США

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе был сержантом спецназа армии США, находившимся в отпуске.

Как передает Report , об этом сообщил представитель армии США телеканалу Fox News .

"Сержант Мэттью Лайвелсбергер служил в 10-й группе специальных операций в Германии и находился на действительной военной службе. Он находился в отпуске во время взрыва", - написал корреспондент Fox News Билл Мелагин в соцсети "Х".