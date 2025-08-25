Haqqımızda

İsveçrə poçtu ABŞ-yə bağlama göndərmə xidmətlərini dayandırıb

İsveçrə poçtu ABŞ-yə bağlama göndərmə xidmətlərini dayandırıb İsveçrə poçtu yeni gömrük qaydaları ilə əlaqədar avqustun 26-dan ABŞ-yə mal göndərmə xidmətlərini dayandırıb.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 23:28
İsveçrə poçtu ABŞ-yə bağlama göndərmə xidmətlərini dayandırıb

İsveçrə poçtu yeni gömrük qaydaları ilə əlaqədar avqustun 26-dan ABŞ-yə mal göndərmə xidmətlərini dayandırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsveçrənin poçt xidmətinin məlumatında deyilir.

Məhdudiyyətlər sənədlərin göndərilməsinə və ekspress bağlamalara təsir etməyəcək. Mütəxəssislər poçt dövriyyəsinin bərpası üzərində işlədiklərini və vəziyyətin mümkün həllərini müzakirə etdiklərini bildiriblər.

ABŞ hökuməti avqustun 29-dan etibarən "de minimis istisnası"nı - idxal edilən mallar üçün minimum dəyər həddinin ləğvi haqqında qərar qəbul edib. Bu qayda dəyəri 800 dollara qədər olan bağlamaların gömrük rüsumu olmadan göndərilməsinə imkan verirdi.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Swiss Post to suspend US goods shipments after tariff crackdown
Rus versiyası Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Reuters: ABŞ rəqəmsal xidmətlərə görə Aİ rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər
"Reuters": ABŞ rəqəmsal xidmətlərə görə Aİ rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər
26 avqust 2025 00:37
Tramp Cənubi Koreyadan hərbi bazanı ABŞ-nin mülkiyyətinə verməsini xahiş etmək istəyir
Tramp Cənubi Koreyadan hərbi bazanı ABŞ-nin mülkiyyətinə verməsini xahiş etmək istəyir
25 avqust 2025 23:48
Vuçiç: Serbiyanın əsas xarici siyasət hədəfi Aİ-yə üzv olmaqdır
Vuçiç: Serbiyanın əsas xarici siyasət hədəfi Aİ-yə üzv olmaqdır
25 avqust 2025 23:26
ABŞ-də universitetdə atışma olub
ABŞ-də universitetdə atışma olub
25 avqust 2025 23:14
Tramp: Ukrayna ilə Rusiya sammitin nə vaxt keçiriləcəyinə özləri qərar verməlidir
Tramp: Ukrayna ilə Rusiya sammitin nə vaxt keçiriləcəyinə özləri qərar verməlidir
25 avqust 2025 22:45
Hamburq limanı ərazisində güclü yanğın baş verib
Hamburq limanı ərazisində güclü yanğın baş verib
25 avqust 2025 22:27
Zelenski və Kelloq Rusiyanı real danışıqlara sövq edə biləcək addımları müzakirə ediblər
Zelenski və Kelloq Rusiyanı real danışıqlara sövq edə biləcək addımları müzakirə ediblər
25 avqust 2025 22:22
BMT Baş katibi tərəfləri Qəzzada təcili şəkildə daimi atəşkəsə çağırıb
BMT Baş katibi tərəfləri Qəzzada təcili şəkildə daimi atəşkəsə çağırıb
25 avqust 2025 22:11
İƏT-yə üzv ölkələrin XİN rəhbərləri İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarını pisləyib
İƏT-yə üzv ölkələrin XİN rəhbərləri İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarını pisləyib
25 avqust 2025 21:55
Ukrayna Almaniyadan əlavə HHM sistemləri almaq üçün danışıqlar aparır
Ukrayna Almaniyadan əlavə HHM sistemləri almaq üçün danışıqlar aparır
25 avqust 2025 21:45

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi