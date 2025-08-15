Haqqımızda

İsveçdə məscid yaxınlığında atışma olub, 2 nəfər yaralanıb

İsveçdə məscid yaxınlığında atışma olub, 2 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
15 avqust 2025 20:26
İsveçdə məscid yaxınlığında atışma olub, 2 nəfər yaralanıb

İsveçin Örebru şəhərində məscid yaxınlığında baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb.

“Report” xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli təhlükəsizlik xidməti məlumat yayıb.

Polis hücumun düşmənçilik edən mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əlaqəli olduğunu bildirib.

“Hazırda cinayətkarı və ya cinayətkarları fəal şəkildə təqib edirik. Şahidləri dindirir və texniki araşdırma aparırıq”, - polis nümayəndəsi deyib.

İsveç mətbuatının məlumatına görə, azı bir nəfər güllə yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisəni törədən şəxs hələ də tutulmayıb və onun məscidi, yoxsa konkret insanları hədəfə aldığı məlum deyil.

Çünki o, insanların cümə namazından sonra məsciddən çıxdığı anda atəş açıb və bu, çaxnaşmaya və insanların hadisə yerindən qaçmasına səbəb olub.

İngilis versiyası Two injured in shooting near mosque in Sweden
Rus versiyası В Швеции в результате стрельбы возле мечети ранены два человека

