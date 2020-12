Hindistanda dövlət rəsmisi virusa qarşı vaksindən sonra COVID-19-a yoluxub

Hindistanın Həryan əyalətinin Daxili İşlər və Səhiyyə Nazirliyinin başçısı Anil Vic koronavirusa qarşı peyvənd olunduqdan sonra COVID-19-a yoluxub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə o tvitter səhifəsində yazıb.

“Koronavirusla bağlı testimin nəticəsi müsbət çıxdığından məni Ambala-Kanttdakı mülki xəstəxanaya yerləşdiriblər. Mənimlə təmasda olanların hamısının testdən keçməsi lazımdır”, - o bildirib.

Məlumata görə, A.Vic Hindistanın “Bharat Biotech” şirkətinin istehsal etdiyi “Covaxin” vaksini ilə peyvənd olunub.

Şirkətdən bildirilib ki, vaksin 28 gün fasilə ilə iki dəfə tətbiq edildikdən sonra təsir göstərməyə başlayır. Preparatın ikinci dozası tətbiq olunduqdan iki həftə sonra səmərəsini göstərir.

I have been tested Corona positive. I am admitted in Civil Hospital Ambala Cantt. All those who have come in close contact to me are advised to get themselves tested for corona.