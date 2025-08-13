Haqqımızda

Hindistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 240-a çatıb

Hindistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 240-a çatıb Hindistanın şimalındakı Himaçal-Pradeş ştatında iki ayda baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 240 nəfər həlak olub.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 07:57
Hindistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 240-a çatıb

Hindistanın şimalındakı Himaçal-Pradeş ştatında iki ayda baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 240 nəfər həlak olub.

"Report" xəbər verir ki, ştatın Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə İdarəsi məlumat yayıb.

"Muson yağışları nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 240-a çatıb, o cümlədən torpaq sürüşmələri, daşqınlar və leysanlar kimi yağışlarla əlaqədar hadisələrdə 125 nəfər, yol qəzalarında isə 115 nəfər ölüb", - idarədən bildirilib.

Regionda elektrik və su təchizatında fasilələrin olduğu bildirilir.

Ştat üzrə bir çox sürüşmə monitorinq stansiyaları hazırda fəaliyyət göstərmir və bu, davam edən musson mövsümündə vaxtında xəbərdarlıq və fəlakətlərə hazırlıqla bağlı narahatlıq yaradır.

Himaçal-Pradeşdə musson mövsümü iyunun sonundan sentyabr ayına qədər davam edir və illik yağışın çox hissəsi bu müddət ərzində düşür.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Число жертв наводнений и оползней на севере Индии достигло 240

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi