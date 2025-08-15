Haqqımızda

Hindistanda binanın damının uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb Hindistanın Nyu-Delhi şəhərində Hümayun Türbəsi tarixi kompleksində binanın damının uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.
15 avqust 2025 22:43
Hindistanın Nyu-Delhi şəhərində Hümayun Türbəsi tarixi kompleksində binanın damının uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV telekanalı məlumat yayıb.

Əvvəlcə, Hümayun məqbərəsinin günbəzinin özünün dağıldığı bildirilsə də, bu, təsdiqini tapmayıb. Telekanalın məlumatına görə, türbəyə bitişik binanın damı uçub. Dağıntılar altında təxminən 20 nəfər olub, onlardan 11-i xilas edilərək xəstəxanaya çatdırılıb. 6 nəfər isə ölüb.

Polis hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

Dağıntılar təmizləndikdən sonra ətraflı texniki ekspertizanın aparılması planlaşdırılır.

Rus versiyası В Индии при обрушении крыши здания погибли шесть человек

