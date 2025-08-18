Fransada iki planerin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər ölüb

Haqqımızda

18 avqust 2025 02:49
Fransanın müxtəlif bölgələrində iki planerin (mühərriksiz uçuş aparatı) qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər həlak olub.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" yerli hakimiyyətə istinadən xəbər verib.

"İki kişi bazar günü günorta Şerminyak kommunasında planer qəzasından sonra həlak olub. Daha iki nəfər oxşar şəraitdə (Morbian departamentində - red.) aerodrom yaxınlığında planer qəzasında həlak olub", - agentlik yazıb.

Hər iki hadisə araşdırılır. Hadisələrin təfərrüatları isə paylaşılmayıb.

Rus versiyası Во Франции разбились два планера, есть погибшие

