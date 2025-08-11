Haqqımızda

Çin və Filippin gəmiləri Cənubi Çin dənizində toqquşub

11 avqust 2025 11:07
Bu barədə “Report” “Arab News”a istinadən məlumat verib.

Bildirilib ki, Çin hərbi gəmisi mübahisəli Skarboro rifinin yaxınlığında Filippinə məxsus patrul katerini təqib edərkən sahil mühafizə gəmisi ilə toqquşub.

"Filippinə məxsus “BRP Suluan” sahil mühafizə gəmisini təqib edən Çinin “CCG 3104” sahil mühafizə gəmisinin Filippin gəmisinin sağ bortundan təhlükəli manevr etməsi Çin Xalq Azadlıq Ordusunun hərbi gəmisi ilə toqquşmaya səbəb olub", - ABŞ sahil mühafizəsinin Cənubi Çin dənizi məsələləri üzrə nümayəndəsi Cey Tarriela bildirib.

"Nəticədə gəminin burun hissəsi ciddi şəkildə zədələnib", - o qeyd edib.

İlkin məlumatlara görə, xəsarət alanlar yoxdur.

İngilis versiyası Chinese vessels collide while pursuing Philippine boat in South China Sea
Rus versiyası Корабли Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море

