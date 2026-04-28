Cənubi Sudanda təyyarə qəzası nəticəsində 14 nəfər ölüb
- 28 aprel, 2026
- 05:46
Cənubi Sudanın paytaxtı Cuba şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayan sərnişin təyyarəsindəki 14 nəfərin hamısı ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin Mülki Aviasiya İdarəsi məlumat yayıb.
"CityLink Aviation" şirkətinə məxsus "Cessna 208 Caravan" Yeidən Cuba istiqamətində hərəkət edərkən havaya qalxdıqdan təxminən 30 dəqiqə sonra əlaqəni itirib və paytaxtdan təxminən 20 kilometr aralıda qəzaya uğrayıb.
Təyyarədə 13 sərnişin və bir pilot olub. Onlardan 12-ci Cənubi Sudanın, ikisi Keniya vətəndaşı olub. Qəza nəticəsində hamısı həlak olub.
İlkin məlumatlara görə, qəzaya pis görünüş səbəb ola bilər. Hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir.
