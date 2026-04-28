В Южном Судане при крушении самолета погибли 14 человек

Все 14 человек, находившиеся на борту пассажирского самолета, погибли при его крушении в Южный Судан недалеко от Джуба.

Как передает Report, об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

Самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation, следовавший из города Йеи в Джубу, потерял связь спустя около 30 минут после вылета и рухнул примерно в 20 км от столицы.

На борту находились 13 пассажиров и один пилот - 12 граждан Южного Судана и два гражданина Кении. Все они погибли.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая видимость. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.