В Южном Судане при крушении самолета погибли 14 человек
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 05:23
Все 14 человек, находившиеся на борту пассажирского самолета, погибли при его крушении в Южный Судан недалеко от Джуба.
Как передает Report, об этом сообщило управление гражданской авиации страны.
Самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation, следовавший из города Йеи в Джубу, потерял связь спустя около 30 минут после вылета и рухнул примерно в 20 км от столицы.
На борту находились 13 пассажиров и один пилот - 12 граждан Южного Судана и два гражданина Кении. Все они погибли.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая видимость. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.
