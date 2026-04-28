    В Южном Судане при крушении самолета погибли 14 человек

    В Южном Судане при крушении самолета погибли 14 человек

    Все 14 человек, находившиеся на борту пассажирского самолета, погибли при его крушении в Южный Судан недалеко от Джуба.

    Как передает Report, об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

    Самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation, следовавший из города Йеи в Джубу, потерял связь спустя около 30 минут после вылета и рухнул примерно в 20 км от столицы.

    На борту находились 13 пассажиров и один пилот - 12 граждан Южного Судана и два гражданина Кении. Все они погибли.

    По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая видимость. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.

    Южный Судан Крушение самолета (авиакатастрофа)
    Cənubi Sudanda təyyarə qəzası nəticəsində 14 nəfər ölüb

