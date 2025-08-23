Haqqımızda

CAR Prezidenti Fransa, Finlandiya və Ukrayna liderləri ilə telefonla danışıb

CAR Prezidenti Fransa, Finlandiya və Ukrayna liderləri ilə telefonla danışıb Cənubi Afrika Respublikasının Prezidenti Matamela Siril Ramafoza Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb və Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə telefonla danışıb.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 23:01
CAR Prezidenti Fransa, Finlandiya və Ukrayna liderləri ilə telefonla danışıb

Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Prezidenti Matamela Siril Ramafoza Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə telefonla danışıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə CAR Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Müzakirələr zamanı liderlər CAR-in Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllindəki mövqeyini yüksək qiymətləndiriblər.

Həmçinin qeyd edilir ki, Ramafoza Rusiya, Ukrayna və ABŞ liderləri arasında ikitərəfli və üçtərəfli görüşlərin keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

“Ramafoza bütün tərəfləri bu məqamdan istifadə etməyə və Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhə nail olmaq üçün göstərilən səyləri qorumağa çağırır”, - məlumatda deyilir.

Məlumata görə, yaxın günlərdə və həftələrdə digər Avropa liderləri ilə əlavə danışıqlar aparılacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Рамапоса переговорил по телефону с Макроном, Стуббом и Зеленским

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

KİV: Nigeriya HHQ Kamerun sərhədi yaxınlığında 35 silahlını məhv edib
KİV: Nigeriya HHQ Kamerun sərhədi yaxınlığında 35 silahlını məhv edib
24 avqust 2025 00:01
İsrail hərbçiləri Qəzzada mövqelərini möhkəmləndirir
İsrail hərbçiləri Qəzzada mövqelərini möhkəmləndirir
23 avqust 2025 23:11
Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutub, ölən və yaralananlar var
Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutub, ölən və yaralananlar var
23 avqust 2025 22:01
Narendra Modi: Hindistanın əvvəlki hökumətləri texnologiya və sənaye fürsətlərini əldən buraxıb
Narendra Modi: Hindistanın əvvəlki hökumətləri texnologiya və sənaye fürsətlərini əldən buraxıb
23 avqust 2025 21:39
Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 281-ə çatıb, 114-ü uşaqdır
Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 281-ə çatıb, 114-ü uşaqdır
23 avqust 2025 21:10
Əminə Ərdoğan Qəzzada uşaqların vəziyyəti ilə bağlı Melaniya Trampa məktub yazıb
FotoƏminə Ərdoğan Qəzzada uşaqların vəziyyəti ilə bağlı Melaniya Trampa məktub yazıb
23 avqust 2025 20:21
ABŞ-də vulkan püskürməyə başlayıb
ABŞ-də vulkan püskürməyə başlayıb
23 avqust 2025 19:57
KİV: ABŞ cinayətkarlıqla mübarizə üçün 19 ştata Milli Qvardiya göndərəcək
KİV: ABŞ cinayətkarlıqla mübarizə üçün 19 ştata Milli Qvardiya göndərəcək
23 avqust 2025 19:41
Ukrayna Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib
Ukrayna Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib
23 avqust 2025 19:23
Səfir: Türkiyə Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır
Səfir: Türkiyə Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır
23 avqust 2025 19:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi