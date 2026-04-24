İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Britaniya Fransaya təxminən 890 milyon dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 04:57
    Böyük Britaniya La-Manş boğazından qanunsuz keçən miqrantlara nəzarəti gücləndirmək üçün Fransaya 660 milyon funt sterlinq (təxminən 890 milyon dollar) ödəyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın daxili işlər naziri Şabana Mahmud və onun fransalı həmkarı Loran Nunez tərəfindən imzalanan müqavilədə göstərilib.

    "Yeni tərəfdaşlıq çərçivəsində Fransanın şimalında nəzarətin gücləndirilməsinə 500 milyon funt sterlinq, sərhəd keçidlərinin qarşısının alınmasındakı effektivliyinə əsaslanan yeni tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə isə əlavə 161 milyon funt sterlinq investisiya qoyulacaq", - deyə müqavilədə bildirilib.

    Vəsaitlər əsasən Fransanın şimal sahillərində patrul xidməti göstərən polis məmurlarının sayını artırmaq üçün istifadə olunacaq. Burada şişmə qayıqlarda olan miqrantlar Britaniya sahillərinə çatmağa çalışırlar. Elan edilmiş planlara görə, onların sayı təxminən 53% artacaq - 2023-2026-cı illərdə 907 nəfərdən 2026-2029-cu illərdə 1400 nəfərə çatacaq.

    Saziş, 31 martda müddəti bitən əvvəlki üç illik, 478 milyon funt sterlinq dəyərində müqaviləni əvəz edib. Lakin bu, miqrant axınının qarşısını ala bilməyib - keçən il onların sayı əvvəlki iki illə müqayisədə artıb.

    Ümumilikdə, 2025-ci ildə Böyük Britaniyaya qanunsuz yolla təxminən 41.500 insan daxil olub ki, bunlardan ən çoxu Eritreya, Əfqanıstan, İran, Sudan və Somalidəndir. Bu, 2022-ci ildəki pik həddən (46.000) aşağı, lakin 2024 (36.800) və 2023-cü illərin (29.400) rəqəmlərindən yüksəkdir. Bu ilin əvvəlindən bəri İngilis Kanalı vasitəsilə Böyük Britaniyaya 6000 qanunsuz immiqrant daxil olub və bəzi günlərdə bu rəqəm 600-ü keçib.

    Böyük Britaniya Fransa Miqrasiya
    Великобритания выделит Франции почти $890 млн на борьбу с нелегальной миграцией

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti