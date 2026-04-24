Великобритания выделит Франции почти $890 млн на борьбу с нелегальной миграцией

Великобритания направит Франции 660 млн фунтов стерлингов (почти $890 млн), для усиления контроля за нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш.

Как сообщает Report, соответствующее соглашение подписали глава МВД Великобритании Шабана Махмуд и министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Согласно документу, 500 млн фунтов будут направлены на укрепление системы пограничного контроля на севере Франции. Еще 161 млн фунтов предусмотрены для финансирования дополнительных мер, эффективность которых будет оцениваться по их способности предотвращать незаконные пересечения границы.

Основная часть средств пойдет на увеличение числа сотрудников полиции, патрулирующих северное побережье Франции. Именно оттуда нелегальные мигранты на надувных лодках чаще всего пытаются добраться до берегов Великобритании.

Планируется, что численность полицейских на этом направлении вырастет примерно на 53% - с 907 человек в 2023-2026 годах до 1,4 тыс. в 2026-2029 годах.

Новое соглашение заменит прежнюю трехлетнюю договоренность на сумму 478 млн фунтов стерлингов, срок действия которой истек 31 марта текущего года.

По данным британской стороны, в 2025 году через Ла-Манш в Великобританию нелегально прибыли почти 41,5 тыс. человек. Это больше, чем в 2024 году и 2023 году, но меньше рекордного показателя 2022 года, когда было зафиксировано около 46 тыс. таких случаев.

С начала текущего года пролив незаконно пересекли около 6 тыс. мигрантов. В отдельные дни их число превышало 600 человек.

В правительстве Великобритании заявляют, что с июля 2024 года сотрудничество с Францией позволило предотвратить 42 тыс. незаконных пересечений Ла-Манша.