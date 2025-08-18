Haqqımızda

BMT baş katibi Yaponiyaya səfər edəcək

BMT baş katibi Yaponiyaya səfər edəcək BMT baş katibi Antoniu Quterreş Yaponiyaya səfər edəcək.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 21:14
BMT baş katibi Yaponiyaya səfər edəcək

BMT baş katibi Antoniu Quterreş Yaponiyaya səfər edəcək.

“Report”un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarrik jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O, baş katib 20-22 avqustda Yaponiyada keçiriləcək Afrikanın İnkişafına dair Tokio Beynəlxalq Konfransında iştirak edəcək və BMT-nin də nümayiş olunduğu dünya sərgisinə baş çəkəcək.

Səfər çərçivəsində A.Quterreş Yaponiyanın Baş naziri Şigeru İşiba ilə görüşəcək, həmçinin ölkənin keçmiş paytaxtı Kiotoya səfər edəcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Генсек НАТО посетит Японию

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Zelenski: Ukraynada prezident seçkiləri keçirməyə hazıram
Zelenski: Ukraynada prezident seçkiləri keçirməyə hazıram
18 avqust 2025 21:45
Tramp: ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsində iştirak edəcək
Tramp: ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsində iştirak edəcək
18 avqust 2025 21:41
BMT baş katibi Trampın Zelenski və Avropa liderləri ilə görüşünü izləyir
BMT baş katibi Trampın Zelenski və Avropa liderləri ilə görüşünü izləyir
18 avqust 2025 21:37
Tramp: Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli görüşün mümkünlüyünə əminəm
Tramp: Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli görüşün mümkünlüyünə əminəm
18 avqust 2025 21:30
Trampla Zelenskinin Ağ Evdə görüşü başlayıb
Trampla Zelenskinin Ağ Evdə görüşü başlayıb
18 avqust 2025 21:15
Zelenski: Trampla görüşdən əvvəl NATO və Avropa liderləri ilə mövqelərimizi razılaşdırdıq - YENİLƏNİB
Zelenski: Trampla görüşdən əvvəl NATO və Avropa liderləri ilə mövqelərimizi razılaşdırdıq - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 21:05
Aİ ABŞ danışıqlarından sonra onlayn sammit keçirəcək
Aİ ABŞ danışıqlarından sonra onlayn sammit keçirəcək
18 avqust 2025 20:12
ABŞ-nin NATO-dakı nümayəndəsi: Avropa Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini maddi olaraq qarşılamalıdır
ABŞ-nin NATO-dakı nümayəndəsi: Avropa Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini maddi olaraq qarşılamalıdır
18 avqust 2025 20:01
ATƏT-ə sədrlik edən Finlandiya Minsk qrupu üzrə prosesə başlayıb
ATƏT-ə sədrlik edən Finlandiya Minsk qrupu üzrə prosesə başlayıb
18 avqust 2025 19:48
HƏMAS Misir və Qətərin təşəbbüsü ilə yeni atəşkəs təklifi ilə razılaşıb
HƏMAS Misir və Qətərin təşəbbüsü ilə yeni atəşkəs təklifi ilə razılaşıb
18 avqust 2025 19:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi