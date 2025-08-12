Haqqımızda

“Bloomberg” FES-in rəhbəri postuna üç əsas namizədin adını öyrənib Ağ Ev ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi sədrinin iki müavini Mişel Bouman və Filip Ceffersonu, həmçinin Dallas Federal Ehtiyat Bankının rəhbəri Lori Loqanı FES sədri vəzifəsinə əsas namizədlər kimi nəzərdən keçirir.
12 avqust 2025 01:20
Ağ Ev ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi sədrinin iki müavini Mişel Bouman və Filip Ceffersonu, həmçinin Dallas Federal Ehtiyat Bankının rəhbəri Lori Loqanı FES sədri vəzifəsinə əsas namizədlər kimi nəzərdən keçirir.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə “Bloomberg” agentliyinə ABŞ administrasiyasının nümayəndələri bildiriblər.

“Axtarışlara rəhbərlik edən maliyyə naziri Scott Bessent yaxın həftələrdə digər namizədlərlə müsahibə aparacaq. Prezidentin (ABŞ Donald Tramp - red.) bu payızda yekun bəyanat verəcəyi gözlənilir”, - nəşr yazır.

Agentliyin mənbələrinə görə, digər variantlar arasında Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının direktoru Kevin Hassett, FED İdarə Heyətinin üzvü Kristover Uoller, iqtisadçı Mark Samerlin, həmçinin keçmiş FED rəsmiləri Kevin Uorş və Ceyms Bullard da var.

Qeyd edilib ki, FES-in rəhbərliyindən kənar istənilən namizəd üçün Ağ Evin Senatdan əlavə razılıq alması lazımdır.

“Trampın Cerom Paueli əvəzləmək variantları həmişəkindən daha məhdud ola bilər. FES sədri səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra mərkəzi bankı tərk edir. Lakin Pauel may ayında (2026-cı ildə - red.) istefa verib-verməyəcəyini söyləməkdən imtina edib. O, istəsə, 2028-ci ilə qədər öz vəzifəsində qala bilər”, - məqalədə deyilir.

