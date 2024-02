Belçika Ukraynaya 200 milyon avro dəyərində silah-sursat göndərəcək

Belçika Çexiya Prezidenti Peter Pavelin təşəbbüsünə qoşularaq Ukraynaya 200 milyon avro dəyərində silah-sursat yardımı göstərəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika Krallığının xarici işlər, Avropa məsələləri, xarici ticarət və federal mədəniyyət institutları üzrə naziri Hadja Lahbib "X"də yazıb.

O bildirib ki, nə qədər lazımdırsa Ukraynaya dəstək göstərəcəklər:

"Ukraynanın azadlıq mübarizəsi həm də dəyərlərimizə hörmət etmək və təhlükəsizliyimizi təmin etməkdir".

