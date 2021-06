Bayden G7 sammiti zamanı azdı - VİDEO

ABŞ prezidenti Co Bayden G7 sammiti zamanı restoranda azıb.

“Report” xəbər verir ki, bunu “ITV News” telekanalının yayımladığı videoda görmək olar.

Kadrlarda Baydenin jurnalistlərin oturduğu verandaya necə daxil olduğu əks olunur.

“Kornuoll sammiti necə gedir?”, - orada olanlardan biri soruşub.

Ağ Evin başçısı da tədbirin çox yaxşı keçdiyini deyərək, çox güman, həyat yoldaşı Cilli axtarmağa davam edib. Bu anda Cill verandanın o biri tərəfindən gələrək həyat yoldaşını özü ilə aparıb.