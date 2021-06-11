Байден заблудился во время саммита G7 - ВИДЕО

Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7.
Как передает Report, это следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом ITV News.
На кадрах видно, как Джо Байден заходит на веранду заведения, где сидят журналисты, останавливается и озирается.
"Как проходит саммит в Корнуолле?" - поинтересовались у него присутствующие.
Глава Белого дома оценил мероприятия как "очень хорошие", и продолжил, по всей видимости, искать свою супругу Джилл, которая позже появилась с другой стороны веранды и позвала американского лидера.
US President Joe Biden— ITV News (@itvnews)
@POTUStells ITV News his meetings in Cornwall ahead of the #G7Summitare going "very well" https://t.co/Ly7iqdUGtO pic.twitter.com/VZ0QDZdERd June 10, 2021