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Байден заблудился во время саммита G7 - ВИДЕО

Байден заблудился во время саммита G7 - ВИДЕО Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7.
Другие страны
11 июня 2021 г. 19:33
Байден заблудился во время саммита G7 - ВИДЕО
Джозеф Байден

Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7.

Как передает Report, это следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом ITV News.

На кадрах видно, как Джо Байден заходит на веранду заведения, где сидят журналисты, останавливается и озирается.

"Как проходит саммит в Корнуолле?" - поинтересовались у него присутствующие.

Глава Белого дома оценил мероприятия как "очень хорошие", и продолжил, по всей видимости, искать свою супругу Джилл, которая позже появилась с другой стороны веранды и позвала американского лидера.

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