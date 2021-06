Байден заблудился во время саммита G7 - ВИДЕО

Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7.

Как передает Report, это следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом ITV News.

На кадрах видно, как Джо Байден заходит на веранду заведения, где сидят журналисты, останавливается и озирается.

"Как проходит саммит в Корнуолле?" - поинтересовались у него присутствующие.

Глава Белого дома оценил мероприятия как "очень хорошие", и продолжил, по всей видимости, искать свою супругу Джилл, которая позже появилась с другой стороны веранды и позвала американского лидера.