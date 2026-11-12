İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Babiş Ukrayna üzrə danışıqlarda təmsilçiliyi Aİ liderlərindən birinə tapşırmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:56
    Babiş Ukrayna üzrə danışıqlarda təmsilçiliyi Aİ liderlərindən birinə tapşırmağı təklif edib

    Avropa İttifaqı (Aİ) liderləri noyabrın 13-də Avropa İttifaqı Şurasının qeyri-rəsmi iclasında Rusiya və Ukrayna arasındakı danışıqlarda Birliyi kimin təmsil edəcəyini müəyyən etməlidirlər.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Mən Avropanın hələ ki, Avropa İttifaqı Şurasının üzvləri səviyyəsində təmsil olunmadığı sülh danışıqlarının gedişi ilə maraqlanacağam. Hesab edirəm ki, sabah Avropa İttifaqı Şurasının qeyri-rəsmi iclasında onu kimin təmsil etməli olduğunu müəyyənləşdirməyimiz vacibdir", - o qeyd edib.

    A.Babişin fikrincə, Aİ-nin nümayəndəsi Avropa İttifaqı Şurasına daxil olan hökumət başçılarından və ya prezidentlərdən biri olmalıdır.

    "Avropa büdcəsi ilə birbaşa əlaqə var: söhbət, ayrılması razılaşdırılmalı olan vəsaitlərdən gedir. Ümid edirəm ki, sabahkı iclasda biz konkret məsələləri müzakirə edəcəyik", - baş nazir qeyd edib.

    Baş nazir Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə planlaşdırılan ikitərəfli danışıqlar barədə məlumat verib.

    Ukraynanın maliyyələşdirilməsi və Almaniya Kansleri Fridrix Mertsin bütün Aİ dövlətlərini bu işdə iştirak etməyə çağırması ilə bağlı suala cavab verən A.Babiş, bu təşəbbüsün dəstək alıb-almayacağını bilmədiyini bəyan edib: "Cənab Mertsin də tam olaraq mənimki kimi bir səsi var. Avropa Şurasının hər bir üzvü veto hüququndan istifadə edə bilər. Mən Avropa büdcəsinin Ukraynanın maliyyələşdirilməsi ilə əlaqələndirilməsini tamamilə yersiz hesab edirəm. Biz qətiyyətlə bunun əleyhinəyik".

    Andrey Babiş Avropa İttifaqı (Aİ) Avropa İttifaqı Şurası Avropa Siyasi Birliyi
    Бабиш предложил поручить представительство на переговорах по Украине одному из лидеров ЕС
    Czech PM: EU leaders must decide on representative for Russia-Ukraine talks
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:49
    Bakıda "17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası" keçirilib
    Hərbi
    17:47
    Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib
    Digər ölkələr
    17:47
    AZAL-ın Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi imkanlarını genişləndirmək istəyir
    İnfrastruktur
    17:33
    Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb
    Digər ölkələr
    17:33
    "Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıb
    Futbol
    17:28
    Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxır
    Maliyyə
    17:24
    Putin Uitkoff və Kuşnerdən Ukrayna üzrə danışıqların perspektivlərini dəyərləndirməyi istəyib
    Region
    17:24
    Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil
    Digər ölkələr
    17:21
    Məhkəmə II Qareginin qardaşını şərti olaraq üç il müddətinə azadlıqdan məhrum edib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti