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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Бабиш предложил поручить представительство на переговорах по Украине одному из лидеров ЕС

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 15:42
    Бабиш предложил поручить представительство на переговорах по Украине одному из лидеров ЕС

    Лидерам Евросоюза следует на неформальном заседании Европейского совета 13 ноября определить, кто будет представлять объединение на переговорах между Россией и Украиной.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Я буду интересоваться ходом мирных переговоров, на которых Европа пока не представлена на уровне членов Европейского совета. Считаю важным, чтобы завтра, на неформальном заседании Европейского совета, мы наконец определились, кто должен его представлять", - сказал он.

    По мнению Бабиша, представителем ЕС должен стать один из глав правительств или президентов, входящих в Европейский совет.

    "Существует прямая связь с европейским бюджетом: речь идет о средствах, выделение которых необходимо согласовывать. Надеюсь, на завтрашнем заседании мы будем обсуждать конкретные вопросы", - отметил премьер-министр.

    Премьер-министр сообщил о запланированных двусторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Отвечая на вопрос о финансировании Украины и призыве канцлера Германии Фридриха Мерца ко всем государствам ЕС участвовать в нем, Бабиш заявил, что не знает, получит ли эта инициатива поддержку.

    "У господина Мерца точно такой же голос, как у меня. Каждый член Европейского совета может воспользоваться правом вето", - подчеркнул он.

    "Я считаю совершенно неуместной увязку европейского бюджета с финансированием Украины. Мы определенно выступаем против этого", - резюмировал Бабиш.

    Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Андрей Бабиш Российско-украинский конфликт
    Babiş Ukrayna üzrə danışıqlarda təmsilçiliyi Aİ liderlərindən birinə tapşırmağı təklif edib
    Czech PM: EU leaders must decide on representative for Russia-Ukraine talks
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