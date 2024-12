Avropa İttifaqı Suriyadakı nümayəndəliyini yenidən açacaq

Avropa İttifaqı (Aİ) Suriyadakı nümayəndəliyinin fəaliyyətini bərpa edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas "X"də yazıb.

O qeyd edib ki, Aİ Suriyada boşluq buraxa bilməz:

"Avopa İttifaqı Suriyada olmalıdır. Biz artıq yeni rəhbərlik və vətəndaş cəmiyyəti ilə ehtiyatlı şəkildə əlaqə yaratmağa başlamışıq. Həmçinin konstruktiv fəaliyyət göstərmək və yerdən məlumat almaq üçün Suriyadakı Aİ nümayəndəliyini yenidən açacaq".