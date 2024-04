Almaniya XİN başçısı tərəfdaşlarını Ukraynanı hava hücumundan müdafiə sistemi ilə təmin etməyə çağırıb

Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Berbok Avropa və dünyadakı tərəfdaşlarını Ukraynanın hava hücumundan müdafiə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tədbirlər görməyə çağırıb.

"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də paylaşım edib.

"Mən indicə Dmitro Kulebadan Ukraynanın təcili olaraq daha çox hava hücumundan müdafiə sisteminə ehtiyacı olduğunu eşitdim. Özümü hava hücumundan müdafiə sistemlərinin həyat xilas etdiyi Odessa və Xarkovda təsəvvür etdim. Biz birlikdə Avropadakı və dünyadakı tərəfdaşları əllərindən gələni etməyə çağırırıq", - Almaniya XİN başçısı qeyd edib.