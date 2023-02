Aİ: "Ukraynaya hərbi texnika təminatı daha da sürətlənəcək"

"Biz hərbi texnikanın, o cümlədən hava hücumundan müdafiə vasitələrinin təminatını daha da sürətləndirəcəyik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel tviterdə yazıb.

Onun sözlərinə görə, bu terror taktikası nə Ukraynanı, nə də onun tərəfdaşlarını qorxuda bilər: “Aİ və ona üzv olan ölkələr Ukraynanın və bütün ukraynalıların yanındadır".

Ş.Mişel yazıb ki, Rusiyanın Ukrayna şəhərlərinə raket hücumları müharibə cinayətidir.

Qeyd edək ki, bu gün Rusiya Ukraynanı kütləvi raket hücumlarına məruz qoyub.

Russia’s indiscriminate attacks on Ukrainian cities are war crimes.

This terror tactic will not deter Ukraine or its partners.



The EU and it’s member states stand by Ukraine and all Ukrainians. And will further speed up the provision of military equipment, including air defence.