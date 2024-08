Aİ İtaliya, Sloveniya, Avstriya, Yunanıstan və Fransa üçün 1 milyard avro vəsait ayıra bilər

İtaliya, Sloveniya, Avstriya, Yunanıstan və Fransa üçün Avropa İttifaqı Həmrəylik Fondundan 1 milyard avrodan çox vəsait təklif olunub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının (AK) prezidenti Ursula fon der Lyayen "X"də yazıb.

"Bu gün biz İtaliya, Sloveniya, Avstriya, Yunanıstan və Fransa üçün Aİ Həmrəylik Fondundan 1 milyard avrodan çox vəsait təklif edirik. Burada məqsəd 2023-cü ilin dağıdıcı sel fəlakətindən qurtulmaları və gələcəklərini qurmaları üçün dəstək göstərməkdir. Bu, fəaliyyətdə olan Aİ həmrəyliyidir", - o qeyd edib.