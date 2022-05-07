ABŞ Ukraynaya növbəti təhlükəsizlik yardımı ayırıb

“ABŞ-ın Ukraynaya təhlükəslik dəstəyi davam edir”.
“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ müdafiə naziri Lloyd Ostin tviter səhifəsində yazıb.
“ABŞ Ukraynaya 150 milyon dollar dəyərində növbəti yardım paketi ayırıb. 2014-cü ildən bəri ABŞ Ukraynaya 6,5 milyard dollardan çox təhlükəsizlik yardımı göndərib”, - o bildirib.
The security assistance to Ukraine continues.
Last night, @POTUS announced another Presidential Drawdown package valued at $150m. Since 2014, the United States has committed more than $6.5 billion in security assistance to Ukraine. pic.twitter.com/4HG7dWsjZ2
— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 7, 2022