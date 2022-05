ABŞ Ukraynaya növbəti təhlükəsizlik yardımı ayırıb

“ABŞ-ın Ukraynaya təhlükəslik dəstəyi davam edir”.

“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ müdafiə naziri Lloyd Ostin tviter səhifəsində yazıb.

“ABŞ Ukraynaya 150 milyon dollar dəyərində növbəti yardım paketi ayırıb. 2014-cü ildən bəri ABŞ Ukraynaya 6,5 ​​milyard dollardan çox təhlükəsizlik yardımı göndərib”, - o bildirib.