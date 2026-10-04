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    ABŞ sahillərində itmiş təyyarənin qalıqları aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 08:54
    ABŞ sahillərində itmiş təyyarənin qalıqları aşkarlanıb

    ABŞ-nin Sahil Mühafizəsi Massaçusets ştatının Nantaket adası yaxınlığında yoxa çıxan təyyarənin qalıqlarını aşkarlayıb. Təyyarədə altı nəfər olub.

    "Report"un ABŞ Sahil Mühafizəsinə istinadən məlumatına görə, axtarış qrupları qəza yerini müəyyənləşdirib və tapılan qalıqların itkin düşmüş təyyarəyə məxsus olduğunu təsdiqləyib.

    Təyyarədəki altı nəfərin axtarışı davam edir.

    Bermud adalarından Bostona gedən "Gulfstream G100" aviasiya sanitar təyyarəsi ilə əlaqə oktyabrın 3-də səhər tezdən kəsilib.

    Təyyarə qəzası İtkinlər Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    У берегов США обнаружили обломки пропавшего самолета
    MiniBoss
    MiniBoss

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