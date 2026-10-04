У берегов США обнаружили обломки пропавшего самолета

Береговая охрана США обнаружила обломки самолета, пропавшего у острова Нантакет в штате Массачусетс. На его борту находились шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на Береговую охрану США, поисковые группы обнаружили место крушения и подтвердили принадлежность найденных обломков пропавшему воздушному судну.

Поиски шести человек, находившихся на борту, продолжаются.

Связь с самолетом санитарной авиации Gulfstream G100, выполнявшим рейс с Бермудских островов в Бостон, была потеряна ранним утром 3 октября.