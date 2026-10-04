Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    У берегов США обнаружили обломки пропавшего самолета

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 08:12
    У берегов США обнаружили обломки пропавшего самолета

    Береговая охрана США обнаружила обломки самолета, пропавшего у острова Нантакет в штате Массачусетс. На его борту находились шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на Береговую охрану США, поисковые группы обнаружили место крушения и подтвердили принадлежность найденных обломков пропавшему воздушному судну.

    Поиски шести человек, находившихся на борту, продолжаются.

    Связь с самолетом санитарной авиации Gulfstream G100, выполнявшим рейс с Бермудских островов в Бостон, была потеряна ранним утром 3 октября.

    Береговая охрана США Крушение самолета (авиакатастрофа)
    ABŞ sahillərində itmiş təyyarənin qalıqları aşkarlanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    14:55

    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Другие страны
    Лента новостей