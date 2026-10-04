У берегов США обнаружили обломки пропавшего самолета
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 08:12
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Береговая охрана США обнаружила обломки самолета, пропавшего у острова Нантакет в штате Массачусетс. На его борту находились шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на Береговую охрану США, поисковые группы обнаружили место крушения и подтвердили принадлежность найденных обломков пропавшему воздушному судну.
Поиски шести человек, находившихся на борту, продолжаются.
Связь с самолетом санитарной авиации Gulfstream G100, выполнявшим рейс с Бермудских островов в Бостон, была потеряна ранним утром 3 октября.
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