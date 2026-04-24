ABŞ Prezidenti Böyük Britaniyanı hədələyib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 07:16
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, London rəqəmsal xidmətlər vergisindən imtina etməsə, Böyük Britaniyaya böyük tariflər tətbiq edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Tramp bildirib ki, Böyük Britaniya vergisi "Apple", "Google" və "Meta" da daxil olmaqla, ABŞ-ın böyük texnologiya şirkətlərinin maraqlarına təsir göstərir.

    "Əgər onlar bu vergini ləğv etməsələr, çox güman ki, Böyük Britaniyaya böyük tariflər tətbiq edəcəyik", - deyə ABŞ Prezidenti bildirib.

    Böyük Britaniya 2020-ci ildə rəqəmsal xidmətlərə 2% vergi tətbiq edib və bu tədbir əvvəllər Vaşinqtonun tənqidinə səbəb olub.

    Böyük Britaniya ABŞ Donald Tramp
    Трамп пригрозил Великобритании тарифами из-за налога на цифровые услуги

    Son xəbərlər

