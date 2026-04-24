    Трамп пригрозил Великобритании тарифами из-за налога на цифровые услуги

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения крупных тарифов в отношении Великобритании, если Лондон не откажется от налога на цифровые услуги.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

    По словам Трампа, действующий в Великобритании налог затрагивает интересы крупных американских технологических компаний, включая Apple, Google и Meta.

    "Если они не отменят этот налог, мы, вероятно, введем крупные тарифы против Великобритании", - заявил президент США.

    Великобритания ввела 2-процентный налог на цифровые услуги в 2020 году. Эта мера ранее неоднократно вызывала недовольство Вашингтона.

    Заявление Трампа прозвучало на фоне предстоящего визита короля Великобритании Карла III. Американский лидер выразил мнение, что британский монарх может сыграть роль в улучшении отношений между Вашингтоном и Лондоном, которые в последнее время осложнились.

    ABŞ Prezidenti Böyük Britaniyanı hədələyib

