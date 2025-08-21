Haqqımızda

ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib

ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib ABŞ Rusiya və Ukraynanın danışıqlardakı mövqelərinin konkret detallarını əldə edib və onlar üzərində işləyir.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 04:20
ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib

ABŞ Rusiya və Ukraynanın danışıqlardakı mövqelərinin konkret detallarını əldə edib və onlar üzərində işləyir.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

"Nəhayət ki, detalları əldə etdik. Biz onlar üzərində işləyirik, lakin hələ hər şeyi tam düşünməmişik", - deyə danışan Vens əlavə edib:

"Ukrayna Rusiyanın bir daha onun ərazisinə müdaxilə etməyəcəyini bilmək istəyir. O, gələcəkdə öz ərazi bütövlüyünə əmin olmaq istəyir. Ruslar müəyyən əraziləri istəyirlər, onların əksəriyyətini artıq işğal ediblər, lakin bəzilərini yox. Danışıqların mahiyyəti də məhz bundadır".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Вашингтон получил детали переговорных позиций Москвы и Киева

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
21 avqust 2025 04:53
Dünyaca məşhur hakim Frenk Kaprio vəfat edib
Dünyaca məşhur hakim Frenk Kaprio vəfat edib
21 avqust 2025 03:12
BMT İsrailin Qəzzanı ələ keçirmək planlarına qarşıdır
BMT İsrailin Qəzzanı ələ keçirmək planlarına qarşıdır
21 avqust 2025 02:54
Nigerdə daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub
Nigerdə daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub
21 avqust 2025 02:43
Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb
Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb
21 avqust 2025 02:08
Rəsmi Kiyev Rusiya ilə ərazi məsələlərini müzakirə etmək üçün şərtlərini açıqlayıb
Rəsmi Kiyev Rusiya ilə ərazi məsələlərini müzakirə etmək üçün şərtlərini açıqlayıb
21 avqust 2025 01:16
KİV: İsrail yalnız bütün girovlar azad edilərsə, atəşkəslə razılaşacaq
KİV: İsrail yalnız bütün girovlar azad edilərsə, atəşkəslə razılaşacaq
21 avqust 2025 00:18
Ukrayna İranla daha bir memorandumu ləğv edib
Ukrayna İranla daha bir memorandumu ləğv edib
20 avqust 2025 23:45
Suriyanın Liviyadakı səfirliyi 13 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib
Suriyanın Liviyadakı səfirliyi 13 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib
20 avqust 2025 23:35
BCM: ABŞ-nin sanksiya qərarı qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizama qarşı təhqirdir
BCM: ABŞ-nin sanksiya qərarı qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizama qarşı təhqirdir
20 avqust 2025 23:25

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi