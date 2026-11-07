ABŞ İrandan silah daşınmasının qarşısını almaq üçün əməliyyat qrupu yaradıb
- 07 noyabr, 2026
- 19:02
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ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İranın quru sərhədləri və Xəzər dənizi üzərindən silah daşınmasının qarşısını almaq vəzifəsi daşınan xüsusi tapşırıq qrupunun yaradıldığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) sosial şəbəkə hesabında yayılan məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, müvafiq tapşırığı komandanlığın rəhbəri, admiral Bred Kuper verib.
Onun sözlərinə görə, "Dəmir qapı" (Iron Gate) əməliyyat qrupunun yaradılması ABŞ-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi dəniz blokadasının uğurunu təsdiqləyir.
"CENTCOM-un ABŞ-nin digər dövlət qurumları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi İrana terrorizmi maliyyələşdirmək, silah istehsalı müəssisələrini bərpa etmək və hərbi ehtiyatlarını artırmaq imkanlarını daha da məhdudlaşdırmağa imkan verəcək", – Kuper bildirib.
Təxminən 20 mülki və hərbi qulluqçudan ibarət olacaq işçi qrupu Florida ştatının Tampa şəhərində yerləşəcək. Struktur digər ABŞ dövlət qurumları ilə əlaqələndirilmiş fəaliyyət göstərərək müasir silahların, ikili təyinatlı texnologiyaların və sanksiyalara məruz qalan materialların daşınmasının qarşısını almaqla məşğul olacaq.
Bundan əlavə, qrupun fəaliyyət istiqamətlərinə qanunsuz maliyyə kanallarının müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması da daxildir.