США сформировали рабочую группу для пресечения поставок оружия через Иран

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о создании специальной рабочей группы, задачей которой станет пресечение транспортировки вооружений через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Как передает Report, это следует из заявления CENTCOM в соцсети Х.

Отмечается, что соответствующее распоряжение отдал глава командования адмирал Брэд Купер. Новая структура получила название "Железные ворота" (Iron Gate).

"Создание оперативной группы Iron Gate подтверждает успех нашей морской блокады против Ирана. Укрепление сотрудничества CENTCOM с межведомственными партнерами США позволит еще больше ограничить возможности Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои военные запасы", - отметил Купер.

Рабочая группа из порядка 20 гражданских и военных сотрудников будет базироваться в Тампе (штат Флорида) и заниматься координацией действий с другими американскими государственными ведомствами для блокирования поставок современных вооружений, технологий двойного назначения и материалов, подпадающих под санкционные ограничения. Кроме того, ее деятельность будет направлена на выявление и пресечение незаконных финансовых каналов.