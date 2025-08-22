ABŞ-də Katolik Universitetində atışma olub

ABŞ-nin Pensilvaniya ştatının Villanova Universitetində atışma baş verib, polis hadisə yerindədir.
“Report”un xəbərinə görə, bu barədə “ABC News” məlumat yayıb.
Məktəb rəhbərliyi tələbələri Skarpa-Xoll hüquq fakültəsindən uzaq durmağa çağırıb. Universitetdən bildirilib ki, əlavə məlumat daha sonra açıqlanacaq.
Hüquq-mühafizə orqanları hüquq fakültəsini zərərçəkənlər və ya şübhəlilərin olub-olmadığı üçün yoxlayır, atışmanın nə ilə əlaqəli olduğu hələ məlum deyil.
Telekanalın xəbərinə görə, silahlı insident xəbəri Tennessi Universitetində atışma barədə yalan məlumatdan bir neçə saat sonra yayılıb.